Американские эксперты по контролю над вооружениями призвали администрацию Дональда Трампа положительно ответить на предложение Владимира Путина о продлении ограничений по Договору о СНВ. Это может стать шагом к новым переговорам. Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл обратился к Белому дому с призывом проявить взаимность в ответ на российскую инициативу. Ранее Владимир Путин заявил о готовности Москвы соблюдать ограничения ДСНВ в течение года после его истечения в 2026 году, но при условии ответного шага со стороны Вашингтона.

Кимбалл подчеркнул, что такая взаимность могла бы открыть путь к срочным переговорам о более комплексном соглашении. По мнению специалиста, будущий договор должен решать накопившиеся проблемы, включая необходимость более глубоких и проверяемых сокращений стратегических арсеналов.

В числе приоритетов также называются ограничения на ракеты средней дальности, тактическое ядерное оружие и системы противоракетной обороны. Американский специалист уверен, что только всеобъемлющий подход способен стабилизировать стратегическую обстановку, напряженность в которой продолжает расти. Теперь вопрос заключается в том, будет ли администрация Трампа готова к такому диалогу или предпочтет сохранить текущий курс.

