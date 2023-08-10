Microsoft перестанет с сентября работать с российскими компаниями

Американская корпорация Microsoft с сентября прекратит сотрудничество с российскими компаниями. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили РИА Новости со ссылкой на службу поддержки Microsoft.

Американский IT-гигант с 30 сентября перестанет продлевать лицензию российским клиентам. В случае, если подписка останется активной после установленной даты, пишет издание TelecomDaily, компания аннулирует ее.

«Корпорация Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России», – сообщили в службе поддержки корпорации.

В мае Microsoft решил ограничить доступ для сотрудников российского маркетплейса Ozon. Причиной стали опасения корпорации, вызванные возможным обходом в приобретении лицензии на ее продукцию.

Корпорация Microsoft объявили об уходе из России в марте 2022 года. Через месяц компания решила частично возобновить работу и сохранить соглашения с различными российскими организациями по использованию программ.

С ноября 1992 года на территории РФ работало представительство Microsoft, а с июля 2004 года в стране появилось юридическое лицо ООО «Майкрософт Рус». В 2022 году компания уволила всех сотрудников и расторгла действующий договор аренды офиса в России.