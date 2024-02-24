МИД Германии решил переименовать Киев

Министерство иностранных дел ФРГ выпустило циркуляр, согласно которому отныне транслитерация столицы Украины будет изменена с Kiew на Kyjiw.

Как проинформировало германское внешнеполитическое ведомство в соцсети X, новое название Киева будет использоваться для обозначения украинской столицы в служебной переписке. Кроме того, Kyjiw будет фигурировать в текстах и справочных материалах.

«В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно меняет написание. Это касается веб-сайтов и вывесок посольства», — говорится в сообщении МИД Германии.

Напомним, Совет США по географическим названиям еще в 2019 году решил заменить в своей международной базе название украинской столица Киева с Kiev на Kyiv.