МИД Германии сообщил о поддержке инициатив ЭКОВАС по Нигеру

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о поддержке дипломатических инициатив Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере.

Об этом политик заявила в пятницу, 11 августа, после саммита ЭКОВАС.

«Тот факт, что ЭКОВАС и Африканский союз выступают в эти решающие дни сплоченно, является четким признаком поддержки демократии в Нигере и за его пределами. Мы поддерживаем усилия африканских стран по восстановлению конституционного порядка в Нигере», – следует из распространенного сообщении главы МИДа Германии.

Бербок заявила, что Германия придерживается намерения использовать для наведения порядка в Нигере все дипломатические силы. Также немецкий министр иностранных дел осудила удержание в заложниках сверженного президента Нигера Мохамеда Базума и членов его семьи. Бербок назвала мятеж в стране переломным моментом для будущего региона Сахель.

Военный переворот в Нигере совершили бойцы национальной гвардии. 26 июля они заблокировали Базума в президентском дворце и вынудили его уйти в отставку.

Мятеж осудили страны Европейского союза и США. ЭКОВАС также отвел мятежникам время, в течение которого они должны были восстановить порядок в Нигере и вернуть к исполнению своих обязательств президента Базума. Несмотря на предупреждения с их стороны, мятежники не выполнили условиях ЭКОВАС.

После появившейся информации о готовящейся военной интервенции ЭКОВАС в Нигер, мятежники пригрозили убийством Базума.