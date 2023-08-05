МИД Польши заявил, что ЧВК «Вагнер» попытались проникнуть в страну из Белоруссии

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что наемники из ЧВК «Вагнер» попытались попасть на территорию страны через границу с Белоруссией. Об этом сообщил американский телеканал CNN .

Телеканал передает, слова Яблоньского, заявившего, что Польше грозит «реальная» угроза с белорусского направления. Он заявил, что «вагнеровцы» совершили попытку попасть в Польшу.

Он также рассказал корреспондентам CNN, что его страна ожидает большего количества попыток проникновения в Польшу и нарушения ее воздушного пространства. Он указал на то, что Польша не станет отступать.

Политик также добавил, что власти Польши отправляют на границу все больше военных сил. Он также указал, что страна рассматривает вероятность полного перекрытия границы, в качестве крайней меры.

Недавно глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша усиливает оборону на границе с РБ из-за появления на территории бойцов «Вагнер». Он заявил, что усиление будет серьезным.