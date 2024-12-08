Bild: самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву

Грузовой самолет Ил-76, на котором, предположительно, в ночь на воскресенье, 8 декабря, из аэропорта Дамаска вылетел действующий президент Сирии Башар Асад, был сбит во время перелета в Москву. Такую версию изложило в своем материале немецкое издание Bild.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад сбежал из Дамаска на грузовом самолете Ил-76 и летит в Москву. Российская сторона официально не сообщала, намерена ли Москва предоставить Асаду временное или постоянное убежище. В то же время, как свидетельствуют данные «Флайт Радара», на грузовом самолете Ил-76 действительно вылетал в указанное время из Дамаска и направился в сторону РФ.

Как уверяют немцы, по борту сирийского президента экстремистами могла быть была выпущена ракета класса «земля-воздух».

«Самолет сирийской армии вылетел из Дамаска в 04:59 по местному времени. Пункт назначения, возможно Россия. В 05:29 местного времени запись полетных данных закончилась. Примерно в это же время с военной базы, которую сирийская армия покинула без боя, была выпущена ракета класса „земля-воздух“ по спасающемуся самолету Асада», — говорится в материале.

Отмечается, что к западу от Хомса в районе деревни Аль-Сувайри местные жители слышали серию взрывов в небе.

Подтверждения сказанному от официальных источников к данной минуте не поступало.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское. В городе еще слышны звуки взрывов и перестрелок. Интернет в Дамаске работает с перебоями.