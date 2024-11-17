В Министерстве иностранных дел России прокоментировли появившуюся в западных СМИ информацию о то, что Белый дом и лично действующий президент США Джо Байден санкционировал удары ВСУ по российской территории дальнобойным оружием.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Как приводится в официальном заявлении российского политического ведомства, президент РФ «Владимир Путин ранее уже высказался по теме решения бить западными дальнобойными снарядами по территории РФ».

Напомним, в минувшем сентябре в интервью «Известиям» российский лидер дал четко понять: санкционирование Западом ударов ВСУ вглубь российской территории оружием будет расцениваться Москвой как прямое участие НАТО в украинском конфликте.

Как сообщало Reuters, киевский режим с воодушевлением воспринял снятие Вашингтоном, а затем Парижем и Лондоном ограничения на удары вглубь российской территории при помощи дальнобойного оружия. По информации агентства, ВСУ планируют уже в самое ближайшее время воспользоваться появившейся у них атакующей опцией и нанести удары по России западными дальнобойными снарядами. Как уточнили источники, для первой атаки применят американские ракеты ATACMS.