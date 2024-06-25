МИД РФ: Россия и Сербия обсуждают между собой поставки Белградом боеприпасов на Украину

Российские дипломаты ведут общение с сербским правительством по поводу военных поставок, которые идут на Украину. Об этом сообщил Александр Грушко, заместитель российского министра иностранных дел. Его слова привели РИА Новости .

Ранее появлялись данные, что с территории Сербии уходят боеприпасы, которые через третьи страны поставляются ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков обещал, что Россия разберется с этим вопросом. И вот теперь Министерство иностранных дел РФ заявило, что все подобные темы обсуждаются с Белградом, поскольку затрагивают вопросы национальной безопасности.

«Обмен оценками угроз безопасности - неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок», - заверил Александр Грушко.

По сведениям зарубежной прессы, Сербия за прошедшие два года могла уже поставить Киеву боеприпасов на сумму в 800 миллионов долларов.

Ранее представители МИД заявили, что не поддерживают одностороннюю либерализацию въезда в Россию граждан дружественных государств. Подобные предложения не отвечают принципу взаимности, который лежит в основе отношений между странами.