МИД: РФ не поддерживает одностороннюю либерализацию порядка въезда в страну

Российский МИД не поддерживает введение безвизового режима въезда в страну в отношении граждан некоторых дружественных государств. Соответствующее заявление сделал директор консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексей Климов, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

По словам дипломата, предложения по односторонней либерализации порядка въезда в Россию лицами из отдельных государств не поддерживаются министерством по ряду причин.

Он также указал на то, что подобные предложения противоречат принципу взаимности, лежащему в основе межгосударственных взаимоотношений. Климов отметил, что односторонний въезд в Россию дал бы иностранцам привилегированное положение в сравнении с гражданами РФ. Он также подчеркнул, что это «стало бы справедливым поводом для нареканий» со стороны россиян.

Ранее эксперт предположила, что для строительства моста из России в Северную Корею понадобится согласие китайской стороны.