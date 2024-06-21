МИД: РФ не поддерживает одностороннюю либерализацию порядка въезда в страну
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Российский МИД не поддерживает введение безвизового режима въезда в страну в отношении граждан некоторых дружественных государств. Соответствующее заявление сделал директор консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексей Климов, его слова передает информационное агентство РИА Новости.
По словам дипломата, предложения по односторонней либерализации порядка въезда в Россию лицами из отдельных государств не поддерживаются министерством по ряду причин.
Он также указал на то, что подобные предложения противоречат принципу взаимности, лежащему в основе межгосударственных взаимоотношений. Климов отметил, что односторонний въезд в Россию дал бы иностранцам привилегированное положение в сравнении с гражданами РФ. Он также подчеркнул, что это «стало бы справедливым поводом для нареканий» со стороны россиян.
Ранее эксперт предположила, что для строительства моста из России в Северную Корею понадобится согласие китайской стороны.