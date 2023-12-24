Вопрос о трибунале для действующего украинского правительства станет куда более актуальным при приближении российской стороны к победе в СВО. Об этом заявил посол российского МИД по особым поручениям Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live» .

Представитель дипломатической миссии сообщил о том, что в данный момент вопрос о создании трибунала для Киева находится «в политическом обсуждении». Он подчеркнул, что чем ближе РФ к победе, тем более ясной станет «форма этого трибунала».

Мирошник также отметил, что первоначально нужно прекратить западную поддержку Украины и отрезать ее от американского и европейского вооружения. Посол указал на то, что украинские власти должны понести наказание за деяния над своей же страной. Он также заявил, что нужно наказать командиров, согласившихся на выполнение «преступных приказов».