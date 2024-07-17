Напомним, в Белом доме неоднократно подчеркивали, что США не намерены снимать ограничения для Киева на удары вглубь России, несмотря на систематические призывы украинского руководства.

В то же время, как заявили в российском МИД, США продолжают незримо «раскручивать спираль эскалации» вокруг украинского конфликта. Как указал в интервью ТАСС руководитель второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, Вашингтон уже закулисно дал просроченному президенту Украины Владимиру Зеленскому карт-бланш на нанесение новых ударов по территории России.

«Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории», — отметил Полищук.

При этом, как подчеркнул российский дипломат, в Белом доме не признаются в этом, пытаясь выгородить Киев и оправдать собственные преступления.

Напомним, утром в воскресенье, 23 июня, в поселке Учкуевка в Севастополе после ликвидации в небе средствами ПВО украинской ракеты американского производства ATACMS ее кассетные части упали на пляж, где в этот момент отдыхали сотни туристов и местных жителей. В результате произошедшего пострадали более 150 человек. Четверо, среди которых дети, погибли. Вторник, 24 июня, был объявлен в городе днем траура.