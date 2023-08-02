Денонсация соглашений, которые были подписаны в рамках содружества, пока не приняла массовый характер. Тем не менее, молдавские власти активно игнорируют ряд важных положений и мероприятий.

Представители этой страны уже два года не принимают участия в заседаниях, которые проводятся на уровне лидеров стран и министров иностранных дел. Большинство граждан Молдавии выступает против разрыва связей с Содружеством независимых государств, но правительство поступает по своему. Совсем недавно оно инициировало выход из межпарламентской ассамблеи СНГ, перестало выплачивать в нее взносы, а также вышло из некоторых общих договоров.

«Два года назад начался процесс самоустранения Молдавии от участия в делах СНГ», - заявил Микаэл Агасандян, директор первого департамента стран СНГ МИД России.

Его слова привели РИА Новости. По мнению дипломата, все это делается, несмотря на экономическую выгоду, которую получает страна от сотрудничества с другими государствами в рамках Содружества. Правительство Санду игнорирует интересы своих избирателей, и возобладает ли здравый смысл, пока неизвестно.