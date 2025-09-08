МИД России вызвал посла Аргентины из-за скандала с обвинениями в прослушке президентского дворца

МИД России вызвал посла Аргентины для решительного протеста в связи с заявлениями министра безопасности республики. Российская сторона отвергла обвинения в причастности к прослушиванию телефонных переговоров в президентском дворце как абсолютно бездоказательные. Об этом пишет РБК.

Поводом для экстренного вызова дипломата стали громкие заявления аргентинского министра безопасности Патрисии Буллрич. Она допустила возможность причастности якобы российских спецслужб к масштабной операции по прослушке телефонных переговоров высокопоставленных чиновников.

В российском внешнеполитическом ведомстве эти утверждения охарактеризовали как голословные и не соответствующие духу партнерских отношений между странами. Послу заявили, что Москва ожидает от официального Буэнос-Айреса предоставления исчерпывающих разъяснений и извинений. Напряженный диалог происходит на фоне расследования в Аргентине дела о незаконном шпионаже, в котором фигурируют десятки тысяч перехваченных разговоров.

Ранее Песков обвинил Европу в оголтелом милитаризме.