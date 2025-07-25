Минфин США нащупал слабое место для полной остановки российского ОПК

По словам министра финансов США Скотта Бессента, если Китай прекратит закупать российскую нефть, то через три-шесть месяцев в России может остановиться оборонно-промышленный комплекс. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox Business.

На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что если в течение 50 дней не будет заключено соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом, то Соединённые Штаты введут стопроцентные пошлины на товары из России и дополнительные санкции в отношении тех мировых держав, которые закупают российскую нефть.

«Если они (китайцы – прим. ред.) приостановят покупку (российской нефти – ред.) на три или шесть месяцев, я думаю, российская военная машина остановится», – заявил Бессант телеканалу Fox Business.

Бессент выразил мнение, что в случае отказа Китая от импорта иранской нефти Тегеран, вероятно, проявит больше гибкости в ходе переговоров по своей ядерной программе.

Министр финансов сообщил, что в ходе предстоящей встречи с представителями Китая, которая состоится в Стокгольме на следующей неделе в рамках второго раунда торговых переговоров, он намерен обсудить вопросы, связанные с поставками нефти из России и Ирана.