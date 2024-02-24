Минфин США ввел санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот»

Ранее американское финансовое министерство объявило об очередной порции антироссийских ограничительных мер, приурочив их к смерти в тюрьме на Ямале блогера Алексея Навального и второй годовщине началу Россией СВО.

Среди прочего под санкции США попала российская судоходная компания «Совкомфлот».

Согласно опубликованной Минфином лицензии, компаниям разрешают с судами «Совкомфлота» до 8 апреля проводить финансовые операции. Однако в случаях, если зафрахтованный груз на них был размещен до 23 февраля нынешнего года.

Кроме того, под рестрикции США попали перевозящие сырую нефть 14 танкеров.

Ранее США сообщили, что включили в пакет 500 санкций. Туда в очередной раз попала платежная система «Мир» и новые российские банки.