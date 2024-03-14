Министерство иностранных дел РФ закрыло въезд в страну для 227 высокопоставленных американцев

В контексте ответных мер на все расширяющиеся санкции МИД России запретил въезд с страну для 227 граждан США, причастных к разработке и реализации русофобского курса, говорится в заявлении ведомства.

В список попали американские чиновники, влиятельные представители деловых и академических кругов. В заявлении подчеркивается, что эти лица регулярно отмечались враждебными выпадами в отношении внутренней и внешней политики России, не гнушаясь распространением откровенной клеветы.

«Нынешнее расширение российского «стоп-листа» имеет целью, помимо прочего, закрепить у Вашингтона на рефлекторном уровне осознание простой истины, что любые агрессивные поползновения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор», — отмечается в заявлении.

В настоящее время полный список граждан США, которым запрещен въезд в Россию, достиг 2078 человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла намерение Латвии выстроить на границе с Россией и Белоруссией «железный занавес».