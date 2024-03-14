«Железа хватит?»: Захарова высмеяла заявление премьера Латвии о строительстве железного занавеса с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова премьер-министра Латвии Эвики Силиня о необходимости создания между Россией и Прибалтикой «железного занавеса».

«Железа хватит? Или у России будут покупать?» — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Свое заявление о «железном занавесе» Эвика Силиня сделала на мероприятии в Вашингтоне. При этом латвийский премьер призналась, что ее страна испытывает проблемы с обеспечением независимости от поставок российского топлива.

Ранее сообщалось, что Эстония и Латвия решили в складчину купить немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T.