Министр здравоохранения Швеции потеряла сознание во время выступления

Во время пресс-конференции в Стокгольме, посвященной кадровым изменениям в правительстве, произошел инцидент: новоиспеченный министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн внезапно потеряла сознание. Этот момент запечатлел на видео шведский телеканал SVT, который впоследствии опубликовал запись.

Как сообщается, Ланн почувствовала себя плохо прямо во время выступления, после чего ее незамедлительно вывели из помещения. Отмечается, что вместе с министром на трибуне находились ключевые фигуры правительства, в том числе премьер-министр Ульф Кристерссон, министр энергетики и предпринимательства Эбба Буш, а также министр социальных дел Якоб Форсместед.

Первоначальной версией случившегося назвали резкое падение уровня глюкозы в крови. В результате инцидента запланированное мероприятие было вынужденно отложено на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов и хаоса на индийской границе.