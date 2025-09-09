Премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов и хаоса на индийской границе

В Непале вспыхнули масштабные антиправительственные протесты, приведшие к отставке премьера и хаосу на границе с Индией. Протестующие перекрыли ключевые КПП и подожгли полицейские посты. Об этом пишет India Today.

Непал погрузился в глубокий политический кризис. Второй день в столице Катманду и других городах бушуют беспорядки. Протестующие, недовольные властью, штурмуют ключевые госучреждения. Были подожжены здания парламента, Верховного суда и прокуратуры.

В результате одного из нападений на дома чиновников погибла жена бывшего премьер-министра страны. Волнения мгновенно парализовали жизнь на границе с Индией. Как сообщает India Today, протестующие перекрыли контрольно-пропускные пункты и подожгли полицейские посты, создав напряженность в приграничных зонах. На фоне полного хаоса премьер-министр Непала Шарма Оли был вынужден подать в отставку.

