Министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления в немецком Рамштайне, объясняя необходимость оказания военной помощи ВСУ, заявил об угрозе Европе со стороны России в случае ее победы над Украиной.

В интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive он заявил, что слова Остина об угрозе со стороны Путина не имеют никакого отношения к реальности.

США искренне верят в теорию о непрекращающейся агрессии потому, что сами постоянно вторгаются в другие страны без какого-либо международного противодействия, пояснил Фриман.

Он также отметил, что не видит выгодного для США военного пути по разрешению конфликта на Украине.

Фриман считает, что Америке нужно дипломатическое решение. Однако, отметил он, администрация Байдена этого не видит.

Ранее глава Пентагона Остин оценил шансы России одержать победу в конфликте на Украине.