Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью агентству Блумберг высказал мнение, что ВС РФ имеют некоторые преимущества в конфликте на Украине.

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа глава Пентагона Ллойд Остин будет вынужден уйти в отставку. В интервью агентству он прокомментировал предположение, согласно которому в конфликте на Украине решающую роль имеет Россия. Считается, что именно ВС РФ обладают преимуществом.

Глава американского минобороны частично согласился с озвученным мнением. Он считает, что у России, действительно, есть некоторые преимущества. Однако, по мнению Остина, в конфликте на Украине Россия не занимает доминирующую роль.

Ллойд Остин ответил на вопрос журналиста в преддверии встречи контактной группы по Украине, во время которой участники собираются обсудить координацию поставок оружия. Мероприятие состоится в германском городе Рамштайн.

Ранее сообщалось, что Остин перед уходом с поста проведет встречу контактной группы по Украине.