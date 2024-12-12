В Москве арестовали экс-губернатора Рязанской области Любимова

Стало известно, что таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия – Николая Любимова подозревают в нарушении по части 6 статьи 290 УК РФ. Бывший рязанский губернатор арестован на период следствия – то есть, на два месяца.

Следователи предполагают, что Любимов получил взятку (это были не только деньги, но и иное крупное имущество) за покровительство взяткодателю и помощь в продвижении по службе. Кстати, ранее сообщалось о том, что был задержан и вице-губернатор Орловской области Денис Цуканов - но пока причины произошедшего официально не уточняются.