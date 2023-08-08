Минкультуры РФ не получало заявки на прокат в России фильмов «Барби» и «Оппенгеймер»

Министерство культуры России не получало заявки на прокат в стране американских фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», сообщила ТАСС глава ведомства Ольга Любимова во вторник, 8 августа.

На сайтах российских кинотеатрах сеансов с этими кинокартинами также нет.

«Нам не подавали заявки на прокатные удостоверения, я могу говорить только с этой точки зрения», – сказала Любимова.

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг вышел на широкие экраны впервые в США 21 июля 2023 года. Главные роли в нем исполнили американские актеры Марго Робби (Барби) и Райан Гослинг (Кен). Права на фильм принадлежат кинокомпании Warner Bros.

Сюжет «Барби» рассказывает о всем известной кукле-блондинке, которую изгнали из «Барбиленда», после чего она попала в реальный мир. По нему Барби будет путешествовать с Кеном и попадать в различные ситуации.

21 июля в прокат также вышел биографический фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана. Главную роль – ядерщика-физика Роберта Оппенгеймера, разработавшего атомную бомбу, исполнил Киллиан Мерфи. Права на кинокартину принадлежат американской студии Universal Pictures.

После начала спецоперации на Украине и Warner Bros, и Universal Pictures перестали сотрудничать с Россией.