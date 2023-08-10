Минобороны Беларуси пресекло попытки полетов БПЛА над охраняемой территорией

Министерство обороны Белоруссии сообщило о пресечении попыток полетов беспилотников над охраняемой территорией. Об этом в четверг, 10 августа, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Кроме того, белорусские военные пресекли попытку проникновения неизвестных лиц на охраняемые объекты.

«Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей», – говорится в сообщении Минобороны республики.

Беспилотники были ликвидированы системами радиоэлектронной борьбы (РЮБ).

В Министерстве обороны Белоруссии подчеркнули, что все военнослужащие, участвовавшие в пресечении попыток попасть на объекты, награждены за проявленную бдительность и профессионализм.

10 августа МЧС Белоруссии сообщило о пожаре на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание произошло в ангаре, где производится бензин. В результате пожара никто не пострадал.