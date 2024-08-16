Министерство обороны России сообщило о потерях ВСУ на курском направлении за прошедшие сутки. Согласно опубликованной сводке, армия противника потеряла до 220 солдат и 19 единиц бронированной техники, в том числе четыре танка. Информацию военное ведомство опубликовало в мессенджере.

Уточняется, что всего с наступления ВСУ на Курскую область украинская армия лишилась до 2860 своих военнослужащих, 41 танка, 40 бронетранспортеров, 23 боевых машин пехоты, 213 боевых бронированных машин и 102 автомобилей.

Также российским военным удалось уничтожить четыре установки зенитных ракетных комплекса (ЗРК), шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что операция по уничтожению врага на территории Курской области продолжается.

ВСУ утром 6 августа провели операцию по наступлению на Курскую область. Украинские боевики незаконно вторглись на территорию региона, прикрываясь массированной атакой Суджанского района области.

В связи с этим из приграничных районов Курской области началась эвакуация мирных граждан. К линии боевого соприкосновения были направлены другие подразделения ВС РФ с целью вытеснить противника и вернуть государственную границу России.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за неделю ВСУ потеряли до 14,5 тыс. своих военнослужащих.