Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю превысили 14,5 тыс. человек, следует из опубликованной в мессенджере сводки Министерства обороны РФ.

Согласно данным оборонного ведомства, украинская армия за неделю потеряла 14 560 своих военных.

Также в сообщении говорится, что 57 украинских военнослужащих сдались в плен на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, российская авиация за неделю нанесла 17 групповых ударов по территории Украины, на которой находились военные объекты ВСУ и пункты дислокации иностранных наемников. Также ВС РФ поразили топливные базы и резервы украинской армии.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки система противовоздушной обороны (ПВО) отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Все ракеты были уничтожены.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские военные уничтожили пять катеров в Черном море, направлявшихся в сторону Крыма. Также в небе над Крымом система ПВО сбила пять БПЛА.