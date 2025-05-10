Минобороны РФ подало против «Военторга» еще девять исков из-за мошенничества

Министерство обороны РФ подало новые исковые заявление в отношение АО «Военторг» на сумму почти 4 млн руб. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Отмечается, что девять поданных оборонным ведомством исков касаются нарушений и мошенничества, выявленных при выполнении государственных контрактов. Так, Минобороны РФ потребовало суммарно взыскать с компании 3 млн 341 тыс. 215 руб.

Одним из ключевых фигурантов расследования является глава «Военторга» Владимир Павлов, которого обвиняют в хищении около 400 млн руб. при реализации госконтрактов для нужд армии. Уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере было возбуждено 30 июля 2024 года.

1 августа Павлов и бывший гендиректор «Военторг-ретейла» Тимур Исаков были арестованы. Кроме них, под стражу взяли еще троих фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ попросило взыскать с ГКНПЦ им. Хруничева более 210 млн руб.