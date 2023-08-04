Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат с начала контрнаступления

Министерство обороны России отчиталось о потерях ВСУ с начала контрнаступления. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что оно началось 4 июня.

«С начала «наступления» в июне-июле Киев потерял уже более 43 тысяч военнослужащих. На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 4,9 тысяч единиц различного вооружения ВСУ», – говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что этот показатель не включает военнослужащих, которые были доставлены в госпитали или заграницу, а также иностранных наемников.

Также в Минобороны отметили, что за два месяца украинского «контрнаступа», ВСУ потеряли 76 американских артиллерийских систем М777, 84 самоходные артустановки, которые Украине передали Польша, Франция, Германия и США.

Отдельно в ведомстве сообщили о потерях украинской армии западных танков. По информации Минобороны России, Киев потерял больше 1,8 тысяч танков и боевых бронемашин, из них 25 единиц – это танки Leopard.

11 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ с начала контрнаступления. Тогда глава оборонного ведомства отчитался о 26 тысячах ликвидированных военнослужащих украинской армии, а также о трех тысячах уничтоженной военной техники. В это число также вошла техника, поставленная Киеву западными «партнерами».

Ранее Шойгу наградил «за проявленное мужество и героизм» экипаж танка «Алеша», который в одиночку смог ликвидировать семь единиц техники ВСУ. Видеозапись с уникальными кадрами разошлась в соцсетях недавно, а сам подвиг был совершен в июне.