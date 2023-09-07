Минобороны сообщило о попытках атаки России при помощи беспилотников

В ночь на 7 сентября было пресечено две попытки атаки российской территории с применением БПЛА. Об этом сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение российского Министерства обороны.

В ведомстве сообщили о том, что атака была совершена ночью 7 сентября и уточнили, что техника была уничтожена в воздушном пространстве Ростовской области и Подмосковья.

Там также сообщили, что два беспилотника украинских ВС было сбито при помощи отечественных средств ПВО. Первый в Ростовской области, а второй – над Раменским районом в Подмосковье.

Накануне о предотвращенной атаке БПЛА киевского режима на столицу России сообщал московский мэр Сергей Собянин. Сообщается, что разрушений и пострадавших в результате падения осколков техники нет.