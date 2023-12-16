Миронов: Путин не будет выдвигаться в президенты от партий, а начнет собирать подписи сам

Действующий глава российского государства намерен баллотироваться на пост президента России как самовыдвиженец, без поддержки какой-либо партии или иной политсилы, заявили лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов.

По его словам, сегодня в субботу, 16 декабря, об этом будет объявлено на собрании оргкомитета президентских выборов.

«Путин не идет на выборы ни от какой партии, а будет собирать подписи россиян», - цитирует Миронова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев предложил не публиковать списки с сотрудниками, который будут работать на выборах президента в 2024 году, в новых регионах. Он считает, что такие меры необходимы для сохранения безопасности граждан.