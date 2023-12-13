ЦИК считает, что в новых регионах не нужно публиковать данные об участниках выборов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев предложил не публиковать списки с сотрудниками, который будут работать на выборах президента в 2024 году, в новых регионах. Он считает, что такие меры необходимы для сохранения безопасности граждан.

Об этой инициативе Булаев рассказал на заседании комиссии в среду, 13 декабря. Его слова приводят РИА Новости.

«Мы уже вначале с вами обсуждали, когда этот документ, определяли, что безопасность членов комиссий и голосующих – это задача номер один. В какой-то степени эта задача решается и вот таким решением – не будем опубликовывать (эти сведения), как это делали и на Единый день голосования, чтобы не подвергать дополнительным соблазнам тех, кто не добрым взглядом смотрит на все, что мы делаем, на то, что делают члены участковых комиссий», – подчеркнул Булаев.

Он отметил, что ЦИК может в таких условиях обеспечить возможность для каждого избирателя прийти на участки и проголосовать, поскольку ведомства имеет советующие инструменты.

Официальной датой выборов президента России назначено 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить три дня – с 15 по 17 марта. Досрочное голосование будет проходить с 25 февраля по 14 марта.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими сообщил, что будет баллотироваться на новый срок. Участники мероприятия, которое посетил Путин, говорили, что страна сейчас нуждается в нем.

Херсонская, Запорожская области, ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в сентябре 2022 года в результате референдумов. 30 сентября в России отмечается День воссоединения новых регионов. На этих территориях введено военное положение в связи с проведением специальной военной операции.