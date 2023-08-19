Миронов высказался о решении Вашингтона передать Киеву истребители F-16

В своем Telegram-канале он заявил, что такой шаг со стороны Вашингтона не повлияет на ход специальной военной операции.

«Возможная передача Украине американских самолетов F-16 является демонстративным шагом США и не повлияет на исход специальной военной операции... Ясно, что политика Вашингтона на украинском направлении вошла в штопор», – написал Миронов.

Он отметил, что передача F-16 не сможет укрепить обороноспособность киевского режима, но зато позволить администрации президента США Джо Байдена в очередной раз подтвердить свои «добрые» намерения для Украины.

Также, по словам Миронова, истребители могут стать последним видом вооружения, которое получит Киев от США. Дальше, по мнению политика, Украину ожидают переговоры, от которых президент Владимир Зеленский намеренно отказывается на официальном уровне.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 18 августа сообщил, что Вашингтон готов передать Киеву истребители F-16 только после того, как будут подготовлены украинские пилоты. Ранее сообщалось, что самолеты передадут Киеву Дания и Нидерланды. Они также займутся подготовкой пилотов ВСУ для управления воздушным судном.

Зеленский ни раз выступал с требованием передать Киеву самолеты F-16. По его словам, такой шаг со стороны США мог заметно повлиять на успехи ВСУ на фронте.