Миссия наблюдателей от СНГ посетила избирательный участок в Подмосковье

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) посетила избирательный участок в подмосковном Звенигороде, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Делегация во главе с заместителем генсекретаря СНГ Ильхомом Нематовым приехала прямо к открытию участка для голосования в спорткомплексе «Звезда».

Миссия наблюдателей от СНГ намерена посетить минимум три избирательных участка в Московской области.

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Жители Подмосковья могут проголосовать любым удобным способом, в том числе лично посетить избирательные участки или воспользоваться ДЭГ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что на всех участках голосования должны быть обеспечены безопасность и порядок.