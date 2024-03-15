Миссия наблюдателей от СНГ посетила избирательный участок в Подмосковье
Фото: [t.me/mosoblizbirkom]
Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) посетила избирательный участок в подмосковном Звенигороде, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
Делегация во главе с заместителем генсекретаря СНГ Ильхомом Нематовым приехала прямо к открытию участка для голосования в спорткомплексе «Звезда».
Миссия наблюдателей от СНГ намерена посетить минимум три избирательных участка в Московской области.
С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. Жители Подмосковья могут проголосовать любым удобным способом, в том числе лично посетить избирательные участки или воспользоваться ДЭГ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что на всех участках голосования должны быть обеспечены безопасность и порядок.