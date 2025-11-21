«Миссия неясности». Группа американских генералов приедет в Москву для обсуждения плана по Украине

Как сообщает британское издание The Guardian, в конце следующей недели возможен визит представительной группы американских генералов в Москву. Целью поездки станет обсуждение предложенного Соединенными Штатами плана, касающегося урегулирования конфликта на Украине.

«Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить мирный план», — отмечает издание.

Со стороны Белого дома поступили комментарии, что диалог по поиску путей деэскалации на Украине продолжается, и существует конкретная стратегия, которая была одобрена президентом США. В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что официального уведомления о подобном плане от Вашингтона Москвой получено не было. Он подтвердил, что американская сторона располагает некоторыми соображениями, однако на текущий момент практические консультации по этому вопросу не ведутся.

Ранее сообщалось о том, что мирный план Трампа по Украине обсуждался РФ и США до саммита на Аляске.