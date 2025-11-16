Митинги в Киеве названы новой внутренней угрозой для украинской власти

Новой внутренней угрозой для президента Украины Владимира Зеленского становятся антикоррупционные протесты. Такое мнение выразил находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, передает РИА Новости .

По оценке журналиста, состоявшийся в столице митинг свидетельствует о растущем нежелании общества мириться с текущей ситуацией. Ваннер отметил, что эта проблема вызывает тревогу не только у военных, но и у гражданского населения, которое начинает активно действовать.

Корреспондент пришел к выводу, что антикоррупционные выступления создали для украинского лидера серьезный вызов непосредственно в Киеве, который отличается от привычных угроз военного характера.

