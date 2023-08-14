Мятежники в Нигере хотят судить президента Базума за госизмену

Военные, осуществившие переворот в Нигере, намерены устроить суд над свергнутым президентом Мохамедом Базумом, передает телеканал France24.

Полковник Амаду Абдраман заявил по местному телевидению, что новое правительство собрало достаточно доказательств, чтобы судить экс-главу страны «за государственную измену».

В заявлении говорится, что Базум действовал в интересах иностранных сообщников, а не народа Нигера.

Также Абдраман осудил санкции ЭКОВАС в отношении Нигера, из-за которых, по его словам, население осталось без еды, лекарств и электричества.

В то же время, как сообщил телеканал Al Jazeera, правительство Нигера выразило готовность перевести переговоры с лидерами ЭКОВАС. Премьер-министр страны Али Махаман Ламин Зейм заявил, что такая встреча может состояться в ближайшие дни.