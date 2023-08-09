Мятежники в Нигере обвинили французов в атаке на нацгвардию

Мятежники в Нигере заявили, что бойцы нацгвардии были атакованы со стороны французских военных. Было также нарушено и воздушное пространство страны, пишет РИА Новости 9 августа.

В итоге нацсовет по защите отечества, который был сформирован после переворота, вынес распоряжение повысить уровень угрозы.

Напомним, что срок для возвращения президента Базума или военного вмешательства, который ранее был установлено ЭКОВАС, уже прошел в текущее воскресенье, 6 августа. Также ранее сообщалось, что ВС Нигерии перебрасывали силы в столицу, чтобы начать подготавливать интервенцию.