Мятежники выпустили в Нигере указ о формировании нового правительства

Этот указ уже подписан главой Национального совета спасения Родины Абдурахманом Тчиани. До этого основная власть была сосредоточена в его руках.

В это правительство вошел 21 министр, многими из которых стали представители от военных. На пост премьер-министра был назначен Али Ламин Зейн, он будет параллельно и министром экономики. Министром обороны стал один из лидеров Национального совета. Об этом сообщило издание ActuNiger.

Подобный указ говорит о том, что мятежники полны решимости наладить жизнь внутри страны самостоятельно, не передавая ее прежнему правительству. Они с оптимизмом нацелены на возможность изменения всех прежних порядков и выведения государства из кризиса.