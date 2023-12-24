МО Италии призвало к переговорам по Украине

Глава итальянского Министерства обороны Гвидо Крозетто призвал к проведению мирных переговоров по Украине. Министр отметил необходимость не только отправки Киеву военной поддержки, но и попыток прекратить конфликт при помощи политических усилий. Слова Крозетто передает информагентство ANSA .

Министр указал на то, что некоторые результаты не могут быть достигнуты военным путем, и в таких случаях нужно прибегать к дипломатическому и политическому путям. Крозетто заявил, что мировое сообщество должно еще раз попытаться достичь результата, прибегнув к переговорам.

Он также призвал к восстановлению «того, что существовало» до того, как началась российская СВО на территории Украины. В то же время, Крозетто не уточнил, что именно имел в виду. Все, что не может быть решено оружием, «должно быть сделано другим способом», заключил глава итальянского ведомства.