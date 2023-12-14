Молдавия отказалась считать Россию дружественной страной

Российская Федерация не представляет собою образец дружественного Молдавии государства. С таким заявлением выступила президент республики Майя Санду.

В эфире телеканала Vocea Basarabiei молдавский президент Санду посетовала на то, что Россия якобы постоянно «шантажирует и угрожает» Молдавии. При этом, тезисно ничего не привела.

«Все страны, которые уважают интересы нашей страны, уважают наших граждан — это дружеские и партнерские страны», — сказала она

Помимо этого президент Молдавии напомнила, что Россия якобы держит свои войска на территории республики, имея ввиду ограниченный миротворческий контингент ВС РФ, что находится на территории Приднестровья с согласия самого Кишинева.