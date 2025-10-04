«Грузинская мечта» и 11 оппонентов: в каких условиях проходят муниципальные выборы в Грузии

Пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на первом брифинге проинформировала, что в Грузии все избирательные участки открылись в ранее согласованное время, сообщило РИА Новости.

По информации издания, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Отдать голос можно в 64 административных образованиях страны, включая муниципалитеты и районы. По итогам волеизъявления граждан определятся мэры пяти городов со специальным статусом самоуправления — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти. Также будут избраны градоначальники в 59 муниципалитетах и депутаты местных представительных органов — сакребуло (местные советы).

По данным издания, в избирательном процессе участвуют 12 политических партий, однако часть оппозиционных сил объявила о бойкотировании выборов. Наиболее напряженная борьба развернулась за пост мэра столицы Грузии, где свои кандидатуры выдвинули девять претендентов. Среди них — действующий градоначальник Каха Каладзе, представляющий правящую партию «Грузинская мечта» и занимающий эту должность с 2017 года.

«Все избирательные участки в масштабах всей страны открыты. В 8 часов началось голосование без помех», —заявила Иоселиани.

