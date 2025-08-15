«Молитесь ради мира»: жители Аляски ответили проукраинским активистам в ходе саммита Путина и Трампа

В то время как президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп проводят активные переговоры, проукраинские активисты на Аляске предпринимают попытки организации протестных акций. При этом, местные жители Аляски вышли на улицы с транспарантами, призывающими к мирному урегулированию конфликта, с лозунгом: «Молитесь ради мира».

Как сообщил телеканал NBC News, Путин проводит встречу с Трампом в Анкоридже не только для решения украинского кризиса, но и чтобы вернуть Россию на мировую арену.

Ранее Путин стал первым лидером, которого Трамп встретил у трапа самолета во время своего второго президентского срока.