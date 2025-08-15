Путин стал первым лидером, которого Трамп встретил у трапа самолета
Фото: [kremlin.ru]
Во время своего второго президентского срока Дональд Трамп оказал честь встретить у борта самолета только одному главе государства — Владимиру Путину.
До этого американский лидер выражал намерение организовать торжественную встречу для российского президента на Аляске, пообещав лично встретить его по прибытии с особым уважением.
Как сообщил телеканал NBC, радушный прием Путина резко выделяется на фоне напряженных отношений и разногласий между Трампом и украинским президентом Зеленским.
В NBC также отметили, что лидеры РФ и США необязательно придут к соглашению на Аляске. Российские официальные лица заявили телеканалу, что они знают о непредсказуемости Трампа и учитывают это в своих расчетах.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп отказались общаться с прессой перед саммитом и выставили журналистов за дверь.