Москалькова проверила экстерриториальное голосование в Москве

Корреспондент Агентства городских новостей «Москва» сообщил, что Татьяна Москалькова, занимающая должность Уполномоченного по правам человека в РФ, посетила экстерриториальный избирательный участок, организованный на станции метро «Курская» в Москве. Данный участок, функционирующий с 12 по 14 сентября, предоставляет возможность жителям 19 субъектов федерации, проводящих выборы глав регионов, реализовать свое избирательное право, находясь в столице.

«Совершенно очевидно, что экстерриториальное голосование расширяет возможности людей в реализации избирательного права, предусмотренного Конституцией», — подчеркнула Москалькова.

В рамках визита она провела беседу с представителями избирательной комиссии и наблюдателями, внимательно изучила процедуру использования терминалов электронного голосования избирателями и дала оценку общей организации выборного процесса.

В текущем году в период с 12 по 14 сентября граждане из 19 регионов, где проходят выборы высших должностных лиц, могут проголосовать на любом из 14 экстерриториальных участков, размещенных в различных частях Москвы, включая центры государственных услуг, метрополитен и другие общественные места.

Для этого используются современные терминалы электронного голосования. Предварительным условием для участия в голосовании из Москвы являлась подача заявления через портал «Госуслуги». Каждый участок оснащен системами видеонаблюдения, а за ходом голосования наблюдают независимые наблюдатели.

Ранее сообщалось, что явка избирателей в Подмосковье на муниципальных выборах составила более 22%.