МВД объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Петренко

Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило в розыск бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко. Об этом свидетельствует обновленная база ведомства.

По какой именно статье уголовного кодекса разыскивается Петренко, не уточняется.

Петренко 44 года. Он является народным депутатом Украины, членом Политсовета партии «Народный фронт», а также заслуженным юристом Украины. С 27 февраля 2014-го года по 29 августа 2019-го года был министром юстиции.

На Украине Петренко попал в скандал в 2018-м году. Соломенский районный суд Киева решил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно начать уголовное расследование в отношении Петренко из-за возможной декларации недостоверной информации о своем имуществе согласно статье 366-1. Суд вынес это решение, и дело было внесено в «Единый реестр досудебных расследований».

По декларации за 2017 год у министра не указано никакого личного жилья, заявлено лишь об аренде жилья. Однако в сентябре 2018 года украинские СМИ сообщили, что племянница министра Божена Кличук владеет двумя квартирами в элитных комплексах и автомобилем Lexus NX200. Полученная информация журналистским расследованием показала, что племянница фактически не проживает в этих квартирах, а живет в другой, принадлежащей ее матери.

Министр Петренко утверждает, что не имеет отношения к имуществу племянницы и пользуется лишь задекларированным автомобилем Volkswagen Golf, которому, по его словам, уже 11 лет, а также арендованным автомобилем Toyota. 2 октября 2018 года НАБУ начало уголовное расследование по этому делу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал прислушаться к словам экс-нардепа Украины Виктора Медведчука о пожаре в Доме профсоюзов.