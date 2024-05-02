Песков призвал прислушаться к словам Медведчука о пожаре в Доме профсоюзов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал прислушаться к словам экс-нардепа Украины Виктора Медведчука о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе в 2014-м году.

Медведчук в интервью ТАСС ранее назвал имена представителей на тот момент украинской власти, которые являлись организаторами поджога в Одессе 2 мая. Среди названных им имен были экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, бывшие глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий.

Представитель Кремля отметил, что согласен со словами Медведчука о том, что события в Одессе были «акцией устрашения» со стороны Киева.

«Мы считаем недопустимой и позорной страницей в истории Украины, что люди, которые стояли за этим преступлением, преступлением против человечности, и которые его исполняли, так и не понесли наказание. И, конечно же, в данном случае все слова Медведчука здесь можно и нужно воспринимать абсолютно серьезно, потому что он был внутри этих событий», — сказал Песков.

В результате трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая погибли 48 человек. За 10 лет виновных в организации преступления так и не нашли.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сравнил поджог в Доме профсоюзов с терактом в «Крокус Сити Холле».