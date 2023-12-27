МВД Украины: оборонный альянс создал профильный союз для привлечения инвестиций

Советник главы украинского МВД Антон Геращенко сообщил о том, что оборонный альянс Украины создал союз из профильных ОПК-компаний для привлечения инвестиций из зарубежья. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В своем посте Геращенко сообщил, что к союзу уже присоединилось свыше 20 компаний, которые занимаются производством БПЛА, военной техники, ПО и технологий двойного назначения. По его словам, союз призван объединить участников оборонного сектора для того, чтобы впоследствии увеличить эффективность в привлечении инвестиций из других стран.

Геращенко также отметил, что перед союзом будет стоять 2 цели: создание стратегии развития украинского ОПК до 2030 года и воплощение стратегии в реальность вместе с местными ведомствами. Союз также должен будет создать «экосистемы инноваций по примеру американского DARPA», заявил он.