МВД Великобритании признало ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Министерство внутренних дел Великобритании внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, сообщило в пятницу, 15 сентября, ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Российская наемническая организация «Группа Вагнера» были признана террористической организацией сегодня (15 сентября) после внесения соответствующего указа на рассмотрение в парламент 6 сентября», – следует из документа британского МВД.

В документе подчеркивается, что поддержка частной военной кампании и ее участников будет считаться в Соединенном Королевстве уголовным преступлением. За это предусмотрена ответственность в виде тюремного заключения на срок до 14 лет и штрафом.

Кроме того, любой актив, принадлежащий ЧВК «Вагнер», который найдут в Великобритании, будет заморожен.

В августе газета Financial Times, ссылаясь на источник в правительстве Великобритании, сообщило о подготовке к признанию группировки «Вагнер» террористической организацией. Инициатором такого решение стал Комитет по иностранным делам Палаты общин британского парламента.