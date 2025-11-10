Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием The Guardian отметил, что не испытывает опасений в связи с перспективой работы со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в отличие от некоторых других западных политиков.

По словам Зеленского, налаживанию контактов с экс-президентом США поспособствовал британский монарх Карл III, охарактеризованный главой украинского государства как «очень поддерживающий» республику.

Украинский лидер подчеркнул, что основания для тревоги отсутствуют, задав риторический вопрос:

«Мы не враги Америке. Мы друзья. Так чего же нам бояться?».

Он обратил внимание на то, что и его, и Трампа избрали народы их стран, и этот демократический выбор заслуживает уважения. Зеленский также обозначил Соединенные Штаты как долгосрочного «стратегического партнера», акцентировав, что, в противовес России, между двумя нациями существует фундамент в виде «общих ценностей».

Ранее сообщалось о том, что Запад готовит Украине замену Зеленскому для диктатуры.