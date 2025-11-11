«Мы от них избавились». Что известно о кадровых чистках в администрации Трампа?

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о проведении ротации кадров в своем правительстве, в результате которой свои посты покинули лица, не оправдавшие его доверия.

«Мы от них избавились, мы нашли тех, от кого были не в восторге, и выгнали их», — заявил Трамп в Белом доме.

Он не привел подробностей о тех, кого имеет в виду.

Наиболее резонансным инцидентом, связанным с кадровыми перестановками, стал конфликт между главой исполнительной власти и Илоном Маском, который в тот период руководил департаментом по контролю за эффективностью правительства (DOGE).

